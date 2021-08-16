تعرف على موعد مباراة النصر والفيصلي والقنوات الناقلة في اليوم الثاني من الجولة الثانية بـ الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

يخوض الفيصلي أول مباراة على ملعبه “مدينة المجمعة الرياضية” هذا الموسم، عندما يستقبل النصر في لقاء مثير سيعد بالكثير، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

وقدم بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر في الموسم الماضي، عرضًا قويًا أمام أهلي جدة في الجولة الأولى، ورغم ذلك فشل في تحقيق الفوز، حيث انتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وسيسعى الفيصلي بقيادة مدربه الايطالي باولو تراميزاني إلى إيقاف قطار النصر المنطلق بسرعة قوية، وتحقيق الانتصار الأول، أو على الأقل تفادي الخسارة للمحافظة على توازن الفريق.

على الجهة المقابلة، ظهر فريق النصر تحت قيادة المدرب البرازيلي مانو مينيزس بشكل رائع في الجولة الافتتاحية، وتصدر جدول الترتيب، بعدما أصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباراة واحدة بالفوز على ضمك (4-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب “مرسول بارك”.

وبعث النصر برسالة قوية مفادها بأنه لن يتنازل عن تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، خاصة بعد الظهور الجيد لمحترفيه، وعلى رأسهم البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي خطف الأضواء بصناعة هدف وتسجيل آخر، كما صنع جلال الدين ماشاريبوف هدف، وسجل فينست أبو بكر هدف، كما قدم المدافع فونيس موري اداءً رائعًا.

الجدير بالذكر أن مباراتي النصر والفيصلي في الدوري السعودي الموسم الماضي، شهدتا إثارة كبيرة، ففي الدور الأول على ملعب المجمعة، فاز فارس نجد بنتيجة (3-2)، وفي الدور الثاني على ملعب مرسول بارك انتصر ايضًا العالمي بنتيجة (4-3).

متى موعد مباراة النصر والفيصلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة النصر والفيصلي في الدوري السعودي، يوم الخميس 19 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة النصر والفيصلي على قناة Ssc HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500.