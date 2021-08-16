برشلونة يتجاوز امتحان ريال سوسييداد بنجاح

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق برشلونة الفوز على حساب ضيفه ريال سوسييداد 4-2 اليوم الأحد في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني.

وسجل كل من جيرارد بيكيه (19) والدانماركي مارتن برايثوايت (45+2، 59) وسيرجي روبيرتو (90+1) أهداف الفريق الكاتالوني في المقابل دوّن كل من يولين لوبيتي (82) و ميكيل أويارزابال (85) هدفي الضيوف.

وخاض النادي الكاتالوني ومدربه الهولندي رونالد كومان المباراة الرسمية الأولى منذ قرار الانفصال بين "بلاوغرانا" وأفضل لاعب في العالم ست مرات بسبب سقف الرواتب الذي حال دون تجديد عقده تجنباً لتهديد ميزانية النادي بحسب ما أفاد رئيس جوان لابورتا.

وقدم رجال كومان الذين اكتفوا الموسم الماضي بالمركز الثالث خلف قطبي العاصمة أتلتيكو وريال، أداءً مقنعاً في مواجهة سوسييداد.

المصدر: بي إن سبورت