الامارات | 6 اشتراطات لحضور الجماهير المباريات في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اشتراطات لحضور الجماهير المباريات في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة دوري المحترفين لكرة القدم السماح بدخول الجماهير للمدرجات، مع انطلاقة دوري أدنوك، المقرر له الخميس المقبل.

وصدر بيان عن الرابطة، أمس، قالت فيه إنه تقرر حضور 60% من السعة الرسمية لكل استاد، مع وضع ستة اشتراطات للسماح بالمشجعين دخول الملاعب.

وأضاف البيان: «قررت رابطة المحترفين، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطواري والأزمات والكوارث، السماح للجماهير بالحضور إلى مدرجات الملاعب للموسم الرياضي 2021-2022».

وأشار البيان: «سيكون الحضور متاحاً لمن يظهر عبر تطبيق (الحصن) حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يُكمل ستة أشهر من حصوله على الجرعة الثالثة، مع إبراز نتيجة الفحص السلبي (pcr) لمدة لم تتجاوز 48 ساعة من تاريخ إقامة المباراة، وضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي».

وشدد البيان على أن «الفئة المشمولة بحضور المباريات ستكون للأفراد ممن أعمارهم 16 عاماً فيما فوق، مع ارتداء الكمامات طوال الوقت».

كما أصدر اتحاد الكرة بياناً مماثلاً عن حضور الجماهير مدرجات المباريات التي تتبع رابطة دوري المحترفين، والمسابقات التي يُشرف على تنظيمها، والخاصة بمباريات كأس رئيس الدولة، ومباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية، ودوري الصالات، ومسابقات السيدات، وكرة القدم الشاطئية، إضافة إلى مباريات المنتخب الوطني والمنتخبات الزائرة.

كما اعتمد اتحاد الكرة عودة مسابقات المراحل السنية، وهي دوري الشباب تحت 19 و21 عاماً، والناشئين تحت 16 و17 عاماً، والأشبال تحت 13 و14 و15 عاماً.

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