الامارات | «بالاس بيير» لحمدان بن محمد بطلاً لسباق «بري جاك لوماروا» للعام الثاني على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن «بالاس بيير» لحمدان بن محمد بطلاً لسباق «بري جاك لوماروا» للعام الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج المهر «بالاس بيير»، المملوك لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإشراف المدربين، جون وتيد غوسدن، للعام الثاني على التوالي، بطلاً لسباق «بري جاك لوماروا»، المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1»، الذي أقيم، أمس، على مضمار «دوفيل» الفرنسي، وجرى لمسافة الميل (1600 متر عشبي).

وأكد المهر - البالغ من العمر أربع سنوات، والمتوّج العام الماضي بلقب أفضل جياد عمر ثلاث سنوات على ساحة الخيل العالمية - جدارته بلقب «ملك» مسافة الميل، بإضافة انتصاره الرابع على التوالي لهذا الموسم، والتاسع في مسيرته، المقتصرة في عالم السباقات على 10 مشاركات، والخامس له في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وعرف الفارس الخبير، فرانكي ديتوري، كيفية تكرار سيناريو سباق العام الماضي، بالحفاظ على قدرات المهر «بالاس بيير» خلال المراحل الأولى، قبل أن يطلق العنان له في الأمتار الـ400 الأخيرة، والقبض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقة و35 ثانية و96 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق «الرقبة» على بطل سباقَي «2000 غينيز» البريطاني و«سانت جميس بالاس ستيكس» للموسم الحالي، الجواد «بوتيك فلير»، المملوك للمدرب جي إس بولغير، الذي قاده الفارس كيفين ماننينغ إلى المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للجواد «أوردر أف أستراليا»، بإشراف المدرب الخبير أبدين أوبراين، وقيادة الفارس ريان مور.

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