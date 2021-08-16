الامارات | غرافيك.. «دوري أدنوك للمحترفين» الرابع آسيوياً بقيمة سوقية 198 مليون يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفعت القيمة السوقية لـ»دوري أدنوك للمحترفين« بنسبة ٢٨٪، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محتلاً المرتبة الرابعة على صعيد القارة الآسيوية من حيث القيم المالية، بإجمالي 198.53 مليون يورو (860.22 مليون درهم)، بعد أن كانت في أغسطس 2020 نحو 143.1 مليون يورو (610 ملايين درهم).

وانعكست الصفقات الضخمة، التي عقدتها الأندية في الآونة الأخيرة، على القيمة السوقية لبطولة الدوري، ليحتل »دوري أدنوك للمحترفين« - قبل أيام من انطلاق النسخة الـ14، يوم الخميس المقبل، وبحسب موقع »ترانسفير ماركت« - المركز الرابع، متقدماً مرتبتين على سلم ترتيب دوريات القارة الصفراء، خلف كل من الدوري السعودي للمحترفين، الذي قفز بدوره مركزين معتلياً الصدارة، بإجمالي قيمة سوقية بلغت 368.45 مليون يورو، والدوري الياباني »جي 1 ليغ« الذي حافظ على مركز الوصيف بقيمة سوقية بلغت 323.55 مليون يورو، والدوري الصيني »سوبر ليغ« الذي تراجع في 2021 إلى المرتبة الثالثة بنسبة 49%، مع قيمة سوقية اقتصرت على 239.20 مليون يورو، مقارنة بمركز أول في 2020 بقيمة بلغت 355.98 مليون يورو.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» أيضاً، اعتلى نادي الشارقة صدارة أندية الدولة من حيث القيمة السوقية للاعبيه، بلغت 31.93 مليون يورو (136.35 مليون درهم)، متفوقاً بفارق كبير على أقرب ملاحقيه نادي النصر، الذي جاء في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 22.05 مليون يورو (98.54 مليون درهم)، ويحتل العين المرتبة الثالثة بقيمة سوقية بلغت 19.95 مليون يورو (86.44 مليون درهم)، وتذيل القائمة، من حيث القيمة السوقية، الوافدان إلى دوري المحترفين: العروبة الذي جاء في المركز 13 بإجمالي قيمة سوقية اقتصرت على مليونَي يورو (8.67 ملايين درهم)، والإمارات في المركز الـ14 والأخير، بقيمة هي الأقل بلغت 1.8 مليون يورو (7.80 ملايين درهم).