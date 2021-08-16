الامارات | 6 منتخبات من كوبا تُعسكر في دبي استعداداً للألعاب البارالمبية

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 منتخبات من كوبا تُعسكر في دبي استعداداً للألعاب البارالمبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث مجلس دبي الرياضي آفاق التعاون مع وزارة الرياضة الكوبية، وإمكانية إقامة معسكرات للمنتخبات الرياضية الكوبية في دبي خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من توافر المنشآت الرياضية والسياحية الحديثة والمتطورة.

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، مع النائب الأول لوزير الرياضة في كوبا، راؤول فورنيس فالينسيانو، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور رئيس اللجنة البارالمبية الكوبية البرتو خوانتورين، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم ماجد العصيمي، ونائب رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم محمد جلفار.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن سعيد حارب أبدى ترحيب المجلس بالوفد الكوبي الذي يضم ستة منتخبات لرياضات أصحاب الهمم الذين يعسكرون في دبي استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي ستقام في طوكيو خلال الفترة من 23 أغسطس الجاري وحتى الخامس من سبتمبر المقبل، كما شدد على استعداد المجلس لتسهيل حضور المزيد من المنتخبات الكوبية في مختلف الرياضات لإقامة معسكرات تدريبية في دبي، والمشاركة في البطولات المختلفة التي تقام هنا.

وأكد حارب أن دبي تفتح أبوابها ومنشآتها الرياضية أمام الفرق والمنتخبات من مختلف دول العالم التي تحضر سنوياً لإقامة معسكرات تدريبية في مختلف الرياضات وعلى مدار العام، إذ تضم دبي منشآت رياضية حديثة ومتنوعة تستفيد منها عشرات الفرق والمنتخبات التي تعسكر في دبي سنوياً.

23 الجاري موعد انطلاق دورة الألعاب البارالمبية التي ستقام في طوكيو حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

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