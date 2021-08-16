اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فياريال - غرناطة 22:00

إلتشي - أتلتيك بيلباو 00:00

الدوري البرتغالي

بوافيستا - باكوس دي فيريرا 22:00

بيلينينسيش - ماريتيمو 00:15

الدوري السعودي

الاتحاد - الرائد 21:50

أسوان - المقاولون 21:00

الجونة - بيراميدز 21:00

المصري - سموحة 23:00

الدوري الجزائري

أهلي بوعريريج - مولودية وهران 20:30

شباب بلوزداد - مولودية الجزائر 20:30

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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