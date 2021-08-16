الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
فياريال - غرناطة 22:00
إلتشي - أتلتيك بيلباو 00:00
الدوري البرتغالي
بوافيستا - باكوس دي فيريرا 22:00
بيلينينسيش - ماريتيمو 00:15
الدوري السعودي
الاتحاد - الرائد 21:50
أسوان - المقاولون 21:00
الجونة - بيراميدز 21:00
المصري - سموحة 23:00
الدوري الجزائري
أهلي بوعريريج - مولودية وهران 20:30
شباب بلوزداد - مولودية الجزائر 20:30
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