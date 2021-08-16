الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض

رفض أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم عرضاً من نادٍ منافس بضم اللاعب الشاب في صفوف الفريق بداعي أن العرض المالي متواضع، ولا يتناسب مع مستوى اللاعب وإمكاناته الفنية.

أوكاكه

كشف وكيل أعمال مواطن أن لاعب أودينيزي، الايطالي الجنسية النيجيري الأصل، ستيفانو أوكاكه، دخل في مفاوضات قوية مع أحد الأندية التي تنافس بقوة على الفوز ببطولة دوري أدنوك للمحترفين، وأنه أصبح قريباً من التعاقد.

العيدوني

اقترح مدرب النادي الكبير على الإدارة مفاوضة أفضل لاعب في الموسم الماضي للدوري المجري، التونسي علاء العيدوني، للانضمام إلى الفريق لثقته بأنه سيقدم المردود الفني الكبير.

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