الامارات | منتخب الكرة الشاطئية يصل موسكو استعداداً للمونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يصل موسكو استعداداً للمونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت، أمس، إلى موسكو بعثة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، التي ستقام من 19 إلى 29 أغسطس الجاري، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات موزمبيق وإسبانيا وتاهيتي.

وضمت القائمة النهائية التي اختارها المدرب الوطني، محمد المازمي، للمشاركة في المونديال، 14 لاعباً، هم: محمد عبدالله، حميد جمال، سعيد عيد، علي حسن كريم، هشام منتصر، علي محمد، وليد محمد، وليد بشر، أحمد بشر، عباس علي، حسين علي، حسن الحمادي، كمال علي، هيثم الكعبي.

ويبدأ المنتخب مشواره في المونديال بمواجهة منتخب تاهيتي في اليوم الأول للبطولة، فيما يواجه موزمبيق يوم 21 أغسطس ثم يواجه إسبانيا يوم 23 من الشهر ذاته.

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