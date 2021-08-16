شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يحذر لاعبيه من إغراءات أندية الدورى في مرحلة الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة جلسة مع لاعبى الفريق، ناقش فيها غياب التركيز عن بعض اللاعبين وانشغالهم بالعروض الخارجية في الفترة الأخيرة مطالبا الجميع بالتركيز في المباريات الأربعة المتبقية والتي يضمن الفوز بها بقاء دجلة في دور الأضواء والشهرة.

وقال جمال للاعبى دجلة أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الحسم وتحديد المصير ويجب نسيان أي عروض ومفاوضات تصلهم من الأندية الأخرى سواء عن طريق الوكلاء أو وسائل الإعلام وموضحا أن الرحيل من دجلة يجب أن يكون من الباب الكبير بعد ضمان البقاء.

وحذر المدير الفني لدجلة اللاعبين من اليأس في المرحلة المقبلة، خاصة أن المباراة المقبلة أمام الزمالك الذى لا يملك رفاهية تضييع النقاط وهو منافس شرس على لقب الدورى هذا الموسم.

وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء دجلة والاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدورى المصري الممتاز، والمقرر لها على ملعب السلام.

بهذه النتيجة يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.