شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يعود من الإيقاف لقيادة هجوم الاتحاد أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد خالد قمر نجم الاتحاد السكندري لصفوف الفريق، استعدادا لمواجهة سيراميكا، بعد انتهاء الإيقاف الذى تعرض له اللاعب وحرم الفريق من خدماته في المباراة الأخيرة أمام دجلة والتى انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتضن ملعب واستاد الإسكندرية مباراة قوية ونارية تجمع بين فريق الاتحاد السكندري وفريق سيراميكا كليوبترا، الثلاثاء 17 أغسطس، ضمن منافسات الأسبوع الواحد وثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

يدخل نادي الاتحاد السكندري لهذه المباراة وهو يحتل المركز السادس فى ترتيب الدوري المصري وفى رصيده 42 نقطة، حصدهم خلال مشاركته فى ثلاثين جولة سابقة تمكن الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى تسعة وخسر 10 مباريات، ويسعى ليفوز على خصمه ويحقق أنتصار ليحصد ثلاث نقاط يضيفها لجعبته ليتمكن من تعديل ترتيبه فى الجدول العام للدوري.

بينما فى الجهة الأخرى فريق سيراميكا يحتل المركز العاشر فى ترتيب الدوري المصري وفى رصيده 37 نقطة، حصدهم خلال مشاركته فى 30 جولة فاز فى 8 وتعادل 13 وخسر 9 جولات، الأخر يبحث عن فوز ليعدل من ترتيبه فى الدوري.