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القاهرة - سامية سيد - جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات اليوم الأحد، لم يجد تغييرا على صعيد الصدارة، حيث واصل الزمالك تربعه على صدارة الجدول برصيد 70 نقطة بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين نظيفين بينما حل فريق الأهلى فى الوصافة برصيد 68 نقطة بعد الفوز على إنبى بهدفين نظيفين.

ونجح فريق الإنتاج الحربى في تحقيق فوز غالٍ وثمين على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف لينعش آماله قليلاً في البقاء بالدورى بالمباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد العجلات الحربية إلى 23 نقطة وما زال الفريق في المركز الأخير بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 37 نقطة في المركز الحادى عشر.

تقدم الإنتاج الحربى بالهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة ، وتعادل شيمس بيكلى للمقاصة في الدقيقة 53 وبعدها بثلاث دقائق ومن خطأ فادح لحارس الأخير ينجح محمد الشبينى في إحراز هدف التقدم من جديد للعجلات الحربية.

وجاء جدول ترتيب الدورى بعد مباراة اليوم الأحد كالتالي: