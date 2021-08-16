شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 15 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة التي شهدتها الساحة اليوم، وكان أبرزها اعلان اتحاد الكرة مواعيد مباريات الجولات الأخيرة من الدورى ، وإرسال الثلاثى الأهلى والزمالك والمصرى قائمتهم المشاركة فى البطولات الأفريقية العام المقبل .

عبد الله بكرى يعلن رحيله عن بيراميدز نهاية الموسم الحالى

أعلن عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجارى بعد 3 سنوات قضاها اللاعب داخل صفوف الفريق السماوى ، وابتعد اللاعب عن القوام الأساسى لبيراميدز خلال الموسم الحالي تماما، بعدما دخل في مناوشات ومشادات مع المدير الفني الذى كان يقود للفريق بسبب استبعاده المستمر والاعتماد على على جبر واسامة جلال واحمد أيمن منصور.

الأهلى والزمالك والمصري وبيراميدز ترسل القوائم الأفريقية لـ"كاف" رسميا

أنهى مسئولو ناديى الأهلى والزمالك قيد لاعبى الفريقين فى القائمة الأفريقية للموسم الجديد، وتم إرسال القائمة إلى كاف قبل غلق باب القيد الأفريقى.

كما قام ناديا المصرى وبيراميدز بإرسال القائمة الأفريقية، للمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة الجديدة، حيث يعتبر اليوم هو آخر موعد لإرسال القوائم الأفريقية.

الإنتاج الحربى يهزم مصر المقاصة 1/2 ويجدد آماله فى البقاء

نجح فريق الإنتاج الحربى في تحقيق فوز غالٍ وثمين على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف لينعش آماله قليلاً في البقاء بالدورى بالمباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد العجلات الحربية إلى 23 نقطة وما زالوا في المركز الأخير بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 37 نقطة في المركز الحادى عشر.

مؤمن سليمان يعتذر عن تدريب منتخب 2006 ويقترب من الشرطة العراقى

اعتذر مؤمن سليمان، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2006 ، عن عدم استكمال مهمته مع الفراعنة الصغار، وسافر إلى العراق لإنهاء الاتفاق مع الشرطة العراقي لتدريب الفريق خلال الأيام المقبلة.

وسبق واتفق مؤمن سليمان مع اتحاد الكرة على ترك المنتخب إذا ما تلقى عرضا تدريبيا جيدا.

اتحاد الكرة: الأهلى والزمالك يخوضان آخر مباراتين بالدورى 24 و27 أغسطس

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة جميع المباريات المتبقية من عمر الدورى لفريقى الأهلى والزمالك فى نفس التوقيت، ويلتقى الأهلى مع طلائع الجيش، والزمالك مع دجلة يوم الثلاثاء المقبل فى التاسعة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الـ31.

وفى الأسبوع الـ32 يلتقى الزمالك مع سيراميكا يوم 20 أغسطس باستاد السويس فى التاسعة مساء، على أن يواجه الأهلى نظيره المصرى بالاسكندرية فى نفس التوقيت.

قيد 33 لاعبا بقائمة الأهلي الأفريقية.. 4 حراس وناشئين وتواجد مروان وبواليا

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الإفريقية، التي تم إرسالها للاتحاد الإفريقي استعدادا لخوض النسخة الجديد من دوري أبطال إفريقيا 2021 / 2022.

20 لاعبا بقائمة سموحة لمواجهة المصرى فى الإسكندرية

استقر أحمد سامي، المدير الفني للفريق الكروي بنادى سموحة، على الدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم عقب التدريب المسائى بـ 20 لاعبا، استعدادا لمباراة المصري على استاد الإسكندرية والمقرر لها التاسعة مساء غد.

ويسعى أحمد سامي لاستمرار حالة الصحوة التى يعيشها الفريق بالفوز على طلائع الجيش لضمان الزحف نحو المربع الذهبي، ويغيب عن سموحة كل من: عبد الكبير الوادى و ديريك نسينامبى ومحمود معاذ.

كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك قبل مواجهة دجلة بـ 48 ساعة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق، لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة رقم 31 من بطولة الدوري الممتاز.

أحمد الجندي صاحب فضية طوكيو يكشف رسالة الاتحاد الدولى للخماسى الحديث

عبر أحمد الجندي، صاحب الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو، عن سعادته الكبيرة للخطاب الذى أرسله له الاتحاد الدولى للخماسى الحديث بعد التتويج بالميدالية الأولمبية كونه أول لاعب أفريقى يتوج بميدالية فى الأولمبياد في تاريخ لعبة الخماسي الحديث .

ونشر البطل الأولمبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "سعيد جدًا وفخور بتلقى هذه الرسالة اليوم من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لحصولي على الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو 2020 لأكون أول لاعب خماسي حديث أفريقي يفوز بميدالية أولمبية في التايخ".

الزمالك يضم محمود أشرف بطل تنس الطاولة لموسمين

وقع محمود أشرف حلمي، لاعب تنس الطاولة، على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة موسمين. جاء ذلك في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير النادي خلال هذه الفترة، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وعضوي اللجنة الدكتور حسام المندوه و حسين السيد، ووالد اللاعب أشرف حلمي نجم تنس الطاولة .

تألق شيكابالا ومروان حمدي فى تدريبات الزمالك.. وعبد الله جمعة يخضع لبرنامج تأهيلى

واصل عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وخاض جمعة مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، حيث تعرض اللاعب للإصابة بتمزق فى الرباط الداخلي للركبة، كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة في جزء من الملعب على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم .

أوجستي: أسعى للفوز بكل البطولات مع سلة الأهلي.. فيديو

أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي»، عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادٍ كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم.