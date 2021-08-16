شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب ضم محمود جاد من إنبى رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى إنبى من أجل ضم محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل حاجة بيراميدز لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد.

وترغب إدارة بيراميدز فى تدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل تعرض أحمد الشناوى لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وتواجد شريف إكرامى والمهدى سليمان فقط، بالوقت الحالى.

ومن المنتظر أن يتفاوض مسئولى بيراميدز مع نظرائهم فى إنبى حول المقابل المادى المطلوب لإتمام الصفقة، خاصة فى ظل ترحيب الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان برحيل اللاعب.

ويواصل محمود جاد أداء برنامجه الغذائي الذى وضعه له الجهاز الطبي من أجل إنقاص وزنه، والذى تعرض للزيادة خلال تواجده مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021، وهو ما دفع حلمى طولان لاستبعاده من مباريات الفريق البترولى بالدورى.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن محمود جاد خسر 4 كيلو جرام من وزنه ويتبقى له 2 كيلو فقط حتى يعود إلى "فورمة المباريات" ووزنه الطبيعى ويصبح جاهزا للمشاركة مع فريق إنبي فيما تبقى من لقاءات الدورى.

وكشف مصدر بجهاز الكرة بفريق إنبى سبب استبعاد محمود جاد من حراسة مرمى الفريق البترولى منذ عودته مع المنتخب الأولمبى من اليابان وكان آخرها في مواجهة الأهلى التي أقيمت بالأمس السبت ضمن منافسات الجولة 30 من الدورى، مؤكدا أن الأمر يرجع إلى زيادة وزنه 6 كيلو جرام.