شكرا لقرائتكم خبر عن قيد 33 لاعبا بقائمة الأهلي الأفريقية.. 4 حراس وناشئين وتواجد مروان وبواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الإفريقية، التي تم إرسالها للاتحاد الإفريقي استعدادا لخوض النسخة الجديد من دوري أبطال إفريقيا 2021 / 2022.