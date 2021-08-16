شكرا لقرائتكم خبر عن قيد 33 لاعبا بقائمة الأهلي الأفريقية.. 4 حراس وناشئين وتواجد مروان وبواليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الإفريقية، التي تم إرسالها للاتحاد الإفريقي استعدادا لخوض النسخة الجديد من دوري أبطال إفريقيا 2021 / 2022.
وضمت 33 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وجونيور أجايي وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب.
كما شهدت القائمة تواجد كل اللاعبين المتواجدين في القائمة الحالية بما فيهم اللاعبين المرشحين عن الأهلي في الصيف الحالي مثل مروان محسن ووالتر بواليا وغيرهم من اللاعبين.