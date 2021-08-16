شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدورى المصري بعد مباريات اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافي الدورى المصري بعد مباراة اليوم الأحد، لم يشهد تغييرا على صعيد الهدافين، حيث اقيمت 3 مباريات في غاية الأهمية بالدورى المصري، لا سيما مباراتي الأهلى والزمالك والتى حقق فيها القطبين انتصارين زادا من اثارة الدورى في الأمتار الأخيرة واشعلت المنافسة قبل 4 جولات من النهاية.

وشهد صراع الهدافين استمرار محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على صدارة القائمة برصيد 19 هدفا ويأتى أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا فى المركز الثانى برصيد 15 هدفا، وأشرف بن شرقى نجم الزمالك، الذى حجز المركز الثالث برصيد 13 هدفا، بينما حجز عمر كمال عبد الواحد المركز الرابع برصيد 12 هدفا.

ونجح فريق الإنتاج الحربى في تحقيق فوز غالٍ وثمين على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف لينعش آماله قليلاً في البقاء بالدورى بالمباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد العجلات الحربية إلى 23 نقطة وما زالوا في المركز الأخير بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 37 نقطة في المركز الحادى عشر.

تقدم الإنتاج الحربى بالهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة ، وتعادل شيمس بيكلى للمقاصة في الدقيقة 53 وبعدها بثلاث دقائق ومن خطأ فادح لحارس الأخير ينجح محمد الشبينى في إحراز هدف التقدم من جديد للعجلات الحربية.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

محمد شريف الأهلي 19

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 13

مصطفى فتحي سموحة 12

عمر كمال المصري البورسعيدي 12

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

احمد سمير طلائع الجيش 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

أحمد علي البنك الأهلي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10