شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامي: أشكر الرئيس السيسي على الإنجازات.. وأخي سبب حبي لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيج رامي نجم كمال الأجسام، أنه لعب أول بطولة مستر أولمبيا 2013 ، وما وصل إليه كرم من الله.

ووجه بيج رامى، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، ولأن ما يهمه مصلحة البلد، كما أن لديه قناعة بأن القادم أفضل.

وقال في تصريحات لبرنامج الأبطال على قناة الأهلي، كنت أدرس وأعمل في صيد السماك في نفس الوقت لأنها كانت مهنة العائلة، وكمال الأجسام كان هواية بالنسبة لي وأخي الأكبر هو من حببني في اللعبة، وكنت أرى أنه أكبر أسطورة في كمال الأجسام والأمور تطورت معي إلى أن يكون من ضمن أهدافي لعب كمال الأجسام وعشقتها.

وتحدث بيج رامي نجم كمال الأجسام عن تشجيعه للأهلي وانتمائه الشديد للفريق الأحمر مؤكدا: "أهتم بالتفاصيل في مباريات الأهلي وطول اليوم أتابع أخبار الفريق لأنه جزء من كياني، وأشعر بالقلق الزائد في مبارياته، والأهلي هو مصدر سعادتي الدائمة ".

تابع: " في 2012 كان لدينا بطولة في تونس وكان يلعب الأهلي نهائي إفريقيا هناك ضد الترجي وكنت بطلع الاستاد عشان اتابع مباراة النهائي في الموبايل وارجع تاني للاستاد عشان استعد لمنافساتي وكنت ارتدى الملابس الخاصة بالمنافسات، وفرحة الأهلي من فرحتنا، والشكل الإداري في الأهلي ثابت وناجح ونشجع الفريق أيا كانت اللعبة".

أكمل بيج رامي: "أحب التفاصيل في كرة القدم وكنت أتوقع أن يقدم أكرم توفيق مباراة قوية خلال مشاركته في مباراة الترجي بنصف نهائي إفريقيا، ولدينا لاعبين مهمين وأتابع أخبار النادي بشكل مستمر، وهذا لسان حال كل جمهور الأهلي الشغوف".

يرى بيج رامي أن الدوري لازال في الملعب وأن جمهور الأهلي لا يشبع من البطولات، الأهلي يمتلك قائمة مميزة من اللاعبين، وقادرون على الفوز بكل البطولات، و الأهلي كيان حقيقي ونموذج للمؤسسة الناجحة وهو عشقي الأكبر مثل أغلب المصريين".

شدد على أن مصر بجد بلد عظيمة ورفع علمها هو حلمي الأكبر، و أصدقائي وصفوا أحلامي بالجنون، لكنهم دائمًا أكبر داعمين لي، و أدرس خطواتي بعناية وأحلامي ملهاش سقف، دائما أحاول تعلم شئ جديد ولا أشعر بالملل من تكرار المحاولات لتحقيق ما أسعى إليه وأصبحت تلك السمات جزء من شخصيتي".

أوضح: جملة "النجاح يأتي من رحم المعاناة" شعاري للوصول إلى أحلامي.. وأطالب الجميع بعدم الاستسلام لأي ظروف، و واحدة من أسعد لحظات حياتي عندما فزت على مثلي الأعلى فيكتور مارتينيز في بطولة بالولايات المتحدة.