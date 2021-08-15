شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يهزم مصر المقاصة 1/2 ويجدد آماله فى البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الإنتاج الحربى في تحقيق فوز غالٍ وثمين على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف لينعش آماله قليلاً في البقاء بالدورى بالمباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد العجلات الحربية إلى 23 نقطة وما زالوا في المركز الأخير بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 37 نقطة في المركز الحادى عشر.

تقدم الإنتاج الحربى بالهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة ، وتعادل شيمس بيكلى للمقاصة في الدقيقة 53 وبعدها بثلاث دقائق ومن خطأ فادح لحارس الأخير ينجح محمد الشبينى في إحراز هدف التقدم من جديد للعجلات الحربية.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وخاصة لاعبو الإنتاج الحربى الذين ظهروا رغبتهم في تحقيق الفوز في ظل الحاجة الماسة للثلاث نقاط خاصة وأن الفريق يحتاج للفوز في جميع مبارياته المقبلة من أجل ضمان البقاء بالدورى .

وفى الشوط الثانى ضغط لاعبو مصر المقاصة بعدما أجرى محمد عبد الجليل المدير الفنى للفريق عدة تغييراته ، وبالفعل نجح البديل شيمس بيكلى فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 53 ، وبعدها بثلاث دقائق ومن ضربة ركنية وخطأ فادح لمحمود كوكو حارس المقاصة يحرز محمد الشبينى مدافع الإنتاج الهدف الثانى لفريقه ، وتستمر المباراة عبارة عن فرص على المرميين فشل اللاعبون فى استغلالها ليحسم أبناء أحمد كشرى نقاط المباراة وتجدد آمالهم قليلا فى البقاء بالمسابقة .