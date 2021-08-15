شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رقص أفشة مع محمود وأحمد علاء في زفاف مدافع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مجدى أفشة، على الرقص مع العريس أحمد علاء مدافع الأهلى المعار لطلائع الجيش وشقيقه محمود نجم الزمالك، في الحفل المقام حاليا أحد فنادق مدينة نصر.

وحضر محمد مجدى أفشة وأكرم توفيق وصلاح محسن لاعبى النادى الأهلى وناصر منسى وعبد الحميد بسيونى وعمرو جمال وعمرو مرعى ومحمد بسام نجوم طلائع الجيش، زفاف أحمد علاء مدافع النادى الأهلى المعار لطلائع الجيش، المقام حاليا أحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء

وداعب أمح الدولى أحد أكبر مشجعى النادى الأهلى، أكرم توفيق بأنه سيجلب لقب الدورى للفريق، ورد أكرم توفيق على أمح الدولى بقوله، "إن شاء الله، في الوقت الذى يحتاج الأهلى لتعثر الزمالك خلال الـ4 مباريات المقبلة لإحراز اللقب بعد الفوز في كل مبارياته".

ورقص أحمد علاء مع عروسته وأسرتهما على أنغام الزفة البلدى في حفل زفافه المقام حاليا أحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.

واتفق أحمد علاء مع الجهاز الفنى لفريقه بقيادة عبد الحميد بسيونى على الانتظام فى تدريبات فريقه غداً الاثنين بشكل طبيعى، وذلك نظراً لضيق الوقت بين المباريات.