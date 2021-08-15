شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، هي خدمة يقدمها الخليج 365 تلخص العديد من الأخبار الرياضية المهمة التي شهدتها الساحة اليوم، وكان أبرزها اعلان اتحاد الكرة مواعيد مباريات الجولات الأخيرة من الدورى.

مؤمن سليمان يعتذر عن تدريب منتخب 2006 ويقترب من الشرطة العراقى

اعتذر مؤمن سليمان، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2006 ، عن عدم استكمال مهمته مع الفراعنة الصغار، وسافر إلى العراق لإنهاء الاتفاق مع الشرطة العراقي لتدريب الفريق خلال الأيام المقبلة.

وسبق واتفق مؤمن سليمان مع اتحاد الكرة على ترك المنتخب إذا ما تلقى عرضا تدريبيا جيدا.

اتحاد الكرة: الأهلى والزمالك يخوضان آخر مباراتين بالدورى 24 و27 أغسطس

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة جميع المباريات المتبقية من عمر الدورى لفريقى الأهلى والزمالك فى نفس التوقيت، ويلتقى الأهلى مع طلائع الجيش، والزمالك مع دجلة يوم الثلاثاء المقبل فى التاسعة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الـ31.

وفى الأسبوع الـ32 يلتقى الزمالك مع سيراميكا يوم 20 أغسطس باستاد السويس فى التاسعة مساء، على أن يواجه الأهلى نظيره المصرى بالاسكندرية فى نفس التوقيت.

خسر 4 كيلو من وزنه.. محمود جاد يقترب من العودة لحراسة مرمى إنبى

يواصل محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أداء برنامجه الغذائي الذى وضعه له الجهاز الطبي من أجل إنقاص وزنه، والذى تعرض للزيادة خلال تواجده مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021، وهو ما دفع حلمى طولان المدير الفني لاستبعاده من مباريات الفريق البترولى بالدورى العام.

20 لاعبا بقائمة سموحة لمواجهة المصرى فى الإسكندرية

استقر أحمد سامي، المدير الفني للفريق الكروي بنادى سموحة، على الدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم عقب التدريب المسائى بـ 20 لاعبا، استعدادا لمباراة المصري على استاد الإسكندرية والمقرر لها التاسعة مساء غد.

ويسعى أحمد سامي لاستمرار حالة الصحوة التى يعيشها الفريق بالفوز على طلائع الجيش لضمان الزحف نحو المربع الذهبي، ويغيب عن سموحة كل من: عبد الكبير الوادى و ديريك نسينامبى ومحمود معاذ.

كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك قبل مواجهة دجلة بـ 48 ساعة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق، لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة رقم 31 من بطولة الدوري الممتاز.

أحمد الجندي صاحب فضية طوكيو يكشف رسالة الاتحاد الدولى للخماسى الحديث

عبر أحمد الجندي، صاحب الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو، عن سعادته الكبيرة للخطاب الذى أرسله له الاتحاد الدولى للخماسى الحديث بعد التتويج بالميدالية الأولمبية كونه أول لاعب أفريقى يتوج بميدالية فى الأولمبياد في تاريخ لعبة الخماسي الحديث .

ونشر البطل الأولمبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "سعيد جدًا وفخور بتلقى هذه الرسالة اليوم من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لحصولي على الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو 2020 لأكون أول لاعب خماسي حديث أفريقي يفوز بميدالية أولمبية في التايخ".

الزمالك يضم محمود أشرف بطل تنس الطاولة لموسمين

وقع محمود أشرف حلمي، لاعب تنس الطاولة، على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة موسمين. جاء ذلك في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير النادي خلال هذه الفترة، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وعضوي اللجنة الدكتور حسام المندوه و حسين السيد، ووالد اللاعب أشرف حلمي نجم تنس الطاولة .

تألق شيكابالا ومروان حمدي فى تدريبات الزمالك.. وعبد الله جمعة يخضع لبرنامج تأهيلى

واصل عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وخاض جمعة مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، حيث تعرض اللاعب للإصابة بتمزق فى الرباط الداخلي للركبة، كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة في جزء من الملعب على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم .

أوجستي: أسعى للفوز بكل البطولات مع سلة الأهلي.. فيديو

أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي»، عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادٍ كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم.