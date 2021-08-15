شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الاحد 15 أغسطس 2021 العديد من الأحداث المهمة، فى مقدمتها إعلان كارتيرون المدير الفني للفريق قائمة مباراة دجلة قبل انطلاقها بـ 48 ساعة، وكذلك تأكيدات الصحف المغربية علي مغالاة اشرف بن شرقي في طلباته المادية من اجل التجديد للزمالك.

كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك قبل مواجهة دجلة بـ 48 ساعة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق، لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة رقم 31 من بطولة الدوري الممتاز.

مواعيد المباريات المتبقية للزمالك لحسم لقب الدورى المصرى

يسير فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، بخطى ثابتة نحو استعادة لقب الدورى المصري الممتاز الغائب عن خزائن الفارس الأبيض منذ 2015، حيث يفصل الفريق عن التتويج 12 نقطة فقط.

تألق شيكابالا ومروان حمدي فى تدريبات الزمالك.. وعبد الله جمعة يخضع لبرنامج تأهيلى

واصل عبد الله جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي الموضوع من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وخاض جمعة مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، حيث تعرض اللاعب للإصابة بتمزق فى الرباط الداخلي للركبة، كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة في جزء من الملعب على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم .

الزمالك يضم محمود أشرف بطل تنس الطاولة لموسمين

وقع محمود أشرف حلمي، لاعب تنس الطاولة، على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة موسمين. جاء ذلك في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير النادي خلال هذه الفترة، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وعضوي اللجنة الدكتور حسام المندوه و حسين السيد، ووالد اللاعب أشرف حلمي نجم تنس الطاولة .

الونش وعبد الشافي راحة من تدريبات الزمالك.. وغياب أحداد بسبب نزلة معوية

منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى لاعبى الفريق راحة من التدريبات الجماعية للزمالك لمدة يومين.

اتحاد الكرة: الأهلى والزمالك يخوضان آخر مباراتين بالدورى 24 و27 أغسطس

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة جميع المباريات المتبقية من عمر الدورى لفريقى الأهلى والزمالك فى نفس التوقيت، ويلتقى الأهلى مع طلائع الجيش، والزمالك مع دجلة يوم الثلاثاء المقبل فى التاسعة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الـ31.

وفى الأسبوع الـ32 يلتقى الزمالك مع سيراميكا يوم 20 أغسطس باستاد السويس فى التاسعة مساء، على أن يواجه الأهلى نظيره المصرى بالاسكندرية فى نفس التوقيت.

الزمالك ينعى أسطورة الكرة الألمانية مولر: خالص التعازي لأسرته وللشعب الألماني

تقدم نادى الزمالك بنعى إلى مسئولي نادى بايرن ميونخ، في وفاة جيرد مولر، نجم الفريق السابق، والذى توفى اليوم عن عمر يناهز 75 عامًا.

وحرصت الصفحة لرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على نشر صورة للأسطورة الألمانية والتقدم بالتعازي لمسئولي وجماهير بايرن ميونخ في وفاة الاسطورة جيرد مولر".

جلسة خاصة بين كارتيرون وأوباما.. وتدريبات استشفائية للأساسيين في الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع يوسف أوباما لاعب الفريق على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد، وقام كارتيرون بمنح أوباما، بعض النصائح والتعليمات الفنية لتنفيذها خلال مباراة الفريق المقبلة أمام وادي دجلة.

كارتيرون يطمئن على المصابين ويجتمع بمعاونيه قبل تدريب الزمالك

عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالفريق على هامش المران الجماعى للأبيض مساء اليوم، الأحد، واطمأن المدير الفنى للزمالك على حالة المصابين وجميع اللاعبين فى ظل ضغط المباريات المستمر فى بطولة الدوري.

كما عقد الفرنسى باتريس جلسة سريعة مع جهازه المعاون على هامش المران، وقام المدير الفنى للزمالك بمناقشة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيرنادو مدرب الأحمال فى برنامج الفريق خلال مران اليوم، وتحديد بعض الأفكار الخططية المراد تنفيذها.

كيف يستعد الزمالك لمباريات حسم الدورى الأربعة؟

يستعد فريق الزمالك بقوة لـ 4 مباريات متبقية فى مسيرته لحسم لقب الدورى هذا الموسم، بعدما نجح بالأمس فى تأكيد الصدراة بالفوز على الإسماعيلى فى الجولة الـ 30 والحفاظ على فارق النقطتين بينه وبين الأهلى المنافس للفريق وصاحب المركز الثانى.

تأكيدا لليوم السابع.. صحيفة مغربية تكشف مطالب بن شرقى 2.4 مليون يورو للتجديد

كشفت تقارير صحفية أن وكيل أشرف بن شرقى لاعب خط وسط الزمالك عقد جلسة مع مسئولى اللجنة المؤقتة لمناقشة تجديد عقد اللاعب الذى ينتهى الموسم المقبل.

وقالت صحيفة " hesport " المغربية، إن إدارة الزمالك لم تنجح، حتى الآن، فى حسم ملف الدولي المغربي أشرف بن شرقي بتمديد عقده، رغم أن المفاوضات انطلقت منذ أسابيع بين إدارة النادى ووكيل أعمال اللاعب.