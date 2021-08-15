شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الإنتاج الحربى ومصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعش الإنتاج الحربى آماله في البقاء بالدوري بعد فوزه الصعب على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام الدولي ضمن فعاليات الجولة الـ30 للمسابقة.

تقدم الإنتاج الحربى بالهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة ، وتعادل شيمس بيكلى للمقاصة في الدقيقة 53 وبعدها بثلاث دقائق ومن خطأ فادح لحارس الأخير ينجح محمد الشبينى في إحراز هدف التقدم من جديد للعجلات الحربية ، ليرتفع رصيد الأخير إلى 23 نقطة وما زال في المركز الأخير للمسابقة، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 37 نقطة في المركز الحادى عشر.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين خاصة لاعبي الإنتاج الحربى الذين ظهروا رغبتهم في تحقيق الفوز في ظل الحاجة الماسة للثلاث نقاط خاصة أن الفريق يحتاج للفوز في جميع مبارياته المقبلة من أجل ضمان البقاء بالدورى.

وفى الشوط الثانى ضغط لاعبو مصر المقاصة بعدما أجرى محمد عبد الجليل المدير الفنى للفريق عدة تغييراته ، وبالفعل نجح البديل شيمس بيكلى فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 53 ، وبعدها بثلاث دقائق ومن ضربة ركنية وخطأ فادح لمحمود كوكو حارس المقاصة يحرز محمد الشبينى مدافع الإنتاج الهدف الثانى لفريقه ، وتستمر المباراة عبارة عن فرص على المرميين فشل اللاعبون فى استغلالها ليحسم أبناء أحمد كشرى نقاط المباراة وتجدد آمالهم قليلا فى البقاء بالمسابقة .