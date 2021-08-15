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أفشة وأكرم ومنسى وجمال وبسيونى أبرز الحضور في زفاف أحمد علاء.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مجدى أفشة وأكرم توفيق لاعبى النادى الأهلى وناصر منسى وعمرو جمال وعبد الحميد بسيونى وعمرو مرعى ومحمد بسام نجوم طلائع الجيش، على حضور زفاف أحمد علاء مدافع النادى الأهلى المعار لطلائع الجيش، المقام حاليا أحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.

بسيونى والعريس

وداعب أمح الدولى أحد أكبر مشجعى النادى الأهلى، أكرم توفيق بأنه سيجلب لقب الدورى للفريق، ورد أكرم توفيق على أمح الدولى بقوله: إن شاء الله، في الوقت الذى يحتاج الأهلى لتعثر الزمالك خلال الـ4 مباريات المقبلة لإحراز اللقب بعد الفوز في كل مبارياته.

عمرو جمال

أفشة فى حفل زفاف أحمد علاء

ورقص أحمد علاء مع عروسته وأسرتهما على أنغام الزفة البلدى في حفل زفافه المقام حاليا أحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.

 

عمرو مرعى


 

واتفق أحمد علاء مع الجهاز الفنى لفريقه بقيادة عبد الحميد بسيونى على الانتظام فى تدريبات فريقه غداً الاثنين بشكل طبيعى وهو "يوم الصباحية"، وذلك نظراً لضيق الوقت بين المباريات قرر اللاعب أن ينفذ طريقة حمدى فتحى لاعب خط وسط الاهلى الذى احتفل بزفافه ثم ظهر يوم الصباحية فى تدريبات المارد الاحمر بشكل طبيعى.

أكرم توفيق

 

أفشة يتحدث مع أمح

 

بسيونى ومحمو د علاء

 

محمد بسام

 

صلاح محسن
 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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