شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة وأكرم ومنسى وجمال وبسيونى أبرز الحضور في زفاف أحمد علاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مجدى أفشة وأكرم توفيق لاعبى النادى الأهلى وناصر منسى وعمرو جمال وعبد الحميد بسيونى وعمرو مرعى ومحمد بسام نجوم طلائع الجيش، على حضور زفاف أحمد علاء مدافع النادى الأهلى المعار لطلائع الجيش، المقام حاليا أحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.

وداعب أمح الدولى أحد أكبر مشجعى النادى الأهلى، أكرم توفيق بأنه سيجلب لقب الدورى للفريق، ورد أكرم توفيق على أمح الدولى بقوله: إن شاء الله، في الوقت الذى يحتاج الأهلى لتعثر الزمالك خلال الـ4 مباريات المقبلة لإحراز اللقب بعد الفوز في كل مبارياته.

ورقص أحمد علاء مع عروسته وأسرتهما على أنغام الزفة البلدى في حفل زفافه المقام حاليا أحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.





واتفق أحمد علاء مع الجهاز الفنى لفريقه بقيادة عبد الحميد بسيونى على الانتظام فى تدريبات فريقه غداً الاثنين بشكل طبيعى وهو "يوم الصباحية"، وذلك نظراً لضيق الوقت بين المباريات قرر اللاعب أن ينفذ طريقة حمدى فتحى لاعب خط وسط الاهلى الذى احتفل بزفافه ثم ظهر يوم الصباحية فى تدريبات المارد الاحمر بشكل طبيعى.



