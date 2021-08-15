شكرا لقرائتكم خبر عن رقص أحمد علاء وعروسته على أنغام زفة بلدى بحفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد علاء مدافع النادى الأهلى المعار لطلائع الجيش، على الرقص مع عروسته وأسرتهما على أنغام الزفة البلدى في حفل زفافه المقام حاليا أحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.

واتفق أحمد علاء مع الجهاز الفنى لفريقه بقيادة عبد الحميد بسيونى على الانتظام فى تدريبات فريقه غداً الاثنين بشكل طبيعى وهو "يوم الصباحية"، وذلك نظراً لضيق الوقت بين المباريات قرر اللاعب أن ينفذ طريقة حمدى فتحى لاعب خط وسط الاهلى الذى احتفل بزفافه ثم ظهر يوم الصباحية فى تدريبات المارد الاحمر بشكل طبيعى.

واتفق أحمد علاء مع الجهاز الفنى لفريقه بقيادة عبد الحميد بسيونى على الانتظام فى تدريبات فريقه غداً الاثنين بشكل طبيعى وهو "يوم الصباحية"، وذلك نظراً لضيق الوقت بين المباريات قرر اللاعب أن ينفذ طريقة حمدى فتحى لاعب خط وسط الاهلى الذى احتفل بزفافه ثم ظهر يوم الصباحية فى تدريبات المارد الاحمر بشكل طبيعى.

محمود علاء مدافع الزمالك شقيق العريس