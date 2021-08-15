شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلى يهزم سموحة 36/48 وديا استعدادا للكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على نظيره بنتيجة 36/48 فى أول مواجهات معسكره المغلق بمدينة الإسكندرية، استعدادًا للمشاركة فى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى نظيره الأولمبى يوم 16 الجارى والبنك الأهلى يوم 17 وأخيرًا أصحاب الجياد يوم 18 من الشهر نفسه.

وتغادر بعثة فريق كرة اليد الأول بالنادى الأهلى إلى المغرب يوم 21 أغسطس الجارى للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس.

وتضم قائمة الأندية المشاركة في البطولة كلاً من: رد ستار الإيفوارى والأهلى المصرى وأس أف أ السنغالي وفاب الكاميرونى وإنتر كلوب الأنجولي ووداد سمارة المغربى وريما النيجيرى وجى أس كى الكونغولى.

فيما قرر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، تأجيل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان محدد لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، بعد طلب الاتحاد المصرى بناء إلى طلب الناديين من أجل إراحة الدوليين، لتقام يوم 10 سبتمبر .