شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بكرى يعلن رحيله عن بيراميدز نهاية الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجارى بعد 3 سنوات قضاها اللاعب داخل صفوف الفريق السماوى .

وابتعد اللاعب عن القوام الأساسى لبيراميدز خلال الموسم الحالي تماما، بعدما دخل في مناوشات ومشادات مع المدير الفني الذى كان يقود للفريق بسبب استبعاده المستمر والاعتماد على على جبر واسامة جلال واحمد أيمن منصور.

ويفاضل اللاعب حاليًا بين أكثر من عرض من أجل التوقيع لأحدها في ظل امتلاكه للعديد من العروض المحلية بعضها من إحدى الأندية التي تنافس على المربع الذهبى بالدورى .

ومن المقرر أن يستمر عبد الله بكرى داخل صفوف بيراميدز حتى نهاية الموسم ، إلا أنه لن يشارك مع الفريق بعدما أعلن مجلس الإدارة والجهاز الفنى بنيته فى الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى.



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