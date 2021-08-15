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الصور الأولى من حفل زفاف أحمد علاء لاعب الطلائع بحضور شقيقه مدافع الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أولى صور أحمد علاء مدافع النادى الأهلى المعار لطلائع الجيش فى حفل زفافه الذى يقام بأحد فنادق مدينة نصر بحضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.

أحمد علاء فى حفل الزفاف

واتفق أحمد علاء مع الجهاز الفنى لفريقه بقيادة عبد الحميد بسيونى على الانتظام فى تدريبات فريقه غداً الاثنين بشكل طبيعى وهو "يوم الصباحية"، وذلك نظراً لضيق الوقت بين المباريات قرر اللاعب أن ينفذ طريقة حمدى فتحى لاعب خط وسط الأهلى الذى احتفل بزفافه ثم ظهر يوم الصباحية فى تدريبات المارد الأحمر بشكل طبيعى.

أحمد علاء

 

محمود علاء فى زفاف أخيه

 

محمود علاء
محمود علاء
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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