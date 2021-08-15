الصور الأولى من حفل زفاف أحمد علاء لاعب الطلائع بحضور شقيقه مدافع الزمالك

واتفق أحمد علاء مع الجهاز الفنى لفريقه بقيادة عبد الحميد بسيونى على الانتظام فى تدريبات فريقه غداً الاثنين بشكل طبيعى وهو "يوم الصباحية"، وذلك نظراً لضيق الوقت بين المباريات قرر اللاعب أن ينفذ طريقة حمدى فتحى لاعب خط وسط الأهلى الذى احتفل بزفافه ثم ظهر يوم الصباحية فى تدريبات المارد الأحمر بشكل طبيعى.

محمد يوسف

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