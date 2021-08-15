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شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من حفل زفاف أحمد علاء لاعب الطلائع بحضور شقيقه مدافع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أولى صور أحمد علاء مدافع النادى الأهلى المعار لطلائع الجيش فى حفل زفافه الذى يقام بأحد فنادق مدينة نصر بحضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.
واتفق أحمد علاء مع الجهاز الفنى لفريقه بقيادة عبد الحميد بسيونى على الانتظام فى تدريبات فريقه غداً الاثنين بشكل طبيعى وهو "يوم الصباحية"، وذلك نظراً لضيق الوقت بين المباريات قرر اللاعب أن ينفذ طريقة حمدى فتحى لاعب خط وسط الأهلى الذى احتفل بزفافه ثم ظهر يوم الصباحية فى تدريبات المارد الأحمر بشكل طبيعى.
محمود علاء