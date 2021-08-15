الزمالك يستعد لمواجهة دجلة: لا وقت للراحة.. وحان وقت دعم الجماهير

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القاهرة - سامية سيد - يجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات شاقة من أجل تحقيق الفوز في المباريات المتبقية له بالدوري الممتاز وتعزيز فرصة للتتويج بلقب الدوري، ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على "فيس بوك"، جانب من تدريبات اللاعبين وتبدو عليها ملامح الجدية استعدادًا للمباراة المقبلة أمام وادي دجلة.



الزمالك على فيس بوك

ووجه نادي الزمالك رسالة يؤكد فيها ضرورة دعم الجماهير خلال الفترة القادمة، قائلا: "لا وقت للراحة.. فريقنا يواصل استعداداته لمواجهة وادي دجلة المقبلة.. حان وقت الدعم .. الزمالك أقوى بجمهوره".



طارق حامد



التدريبات



تدريبات الزمالك

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق، لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة رقم 31 من بطولة الدوري الممتاز.



جانب من التدريبات



ايمن حفنى

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 70 نقطة وذلك بعد مرور 30 جولة من عمر المسابقة.

من ناحية أخرى واصل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وخاض جمعة مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، حيث تعرض اللاعب للإصابة بتمزق في الرباط الداخلي للركبة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة في جزء من الملعب على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا من محمود عبد الرازق شيكابالا، ومراون حمدي، وأسامة فيصل لاعبي الفريق، مما جعل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يشيد بمستواهم خلال المران.