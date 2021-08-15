شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يخضع لفحص طبي جديد بعد مباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد شريف مهاجم الأهلي لفحص طبي جديد بعد انتهاء فريقه من مباراته ضد طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري، لتحديد موقفه من العودة للمشاركة في مباريات فريقه، بعد إصابته بشد حفيف في العضلة الخلفية.

وحدد الجهاز الطبي للأهلي موعدًا مبدئيًا من أسبوع إلى 10 أيام يغيب فيها شريف عن الأهلي بسبب الإصابة، حيث سيخضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة، ويجري أشعة للاطئمان على الإصابة وإمكانية لحاقه بالمباريات المتبقية من عمر الدوري من عدمه.

ويستمر غياب محمد شريف عن صفوف الأهلي في مباراته ضد طلائع الجيش بعدما غاب في المباراة الماضية ضد إنبي بسبب نفس الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي ولم يستكمل اللقاء.

ويفتقد الأهلي جهود هداف الدوري في مرحلة حرجة من عمر مسابقة الدوري، وهي مرحلة حسم البطولة التي يتربع على قمتها الزمالك برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي .

ويتربع محمد شريف على صدارة الدوري برصيد 19 هدفا بفارق 4 أهداف عن أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا وأقرب منافسيه على حصد اللقب.