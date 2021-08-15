شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولى يشعل حفل زفاف أحمد علاء لاعب الأهلى والطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل أمح الدولى صديق اللاعبين حفل زفاف أحمد علاء، وحرص أمح على التواجد في الحفل ومصافحة اللاعبين والرقص معهم احتفالاً بصديقه أحمد علاء.

ويحتفل اليوم الأحد، أحمد علاء مدافع النادى الأهلى المعار لطلائع الجيش بزفافه بأحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضًا نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.

واتفق أحمد علاء م مع الجهاز الفنى لفريقه بقيادة عبد الحميد بسيونى على الانتظام فى تدريبات فريقه غداً الاثنين بشكل طبيعى وهو "يوم الصباحية" ، وذلك نظراً لضيق الوقت بين المباريات قرر اللاعب أن ينفذ طريقة حمدى فتحى لاعب خط وسط الاهلى الذى احتفل بزفافه ثم ظهر يوم الصباحية فى تدريبات المارد الاحمر بشكل طبيعى.