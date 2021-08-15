شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك قبل مواجهة دجلة بـ 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق، لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة رقم 31 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، حازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وأسامة فيصل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 70 نقطة وذلك بعد مرور 30 جولة من عمر المسابقة.

من ناحية أخرى واصل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وخاض جمعة مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية في صالة الجيمانزيوم بالنادي، حيث تعرض اللاعب للإصابة بتمزق في الرباط الداخلي للركبة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة في جزء من الملعب على هامش المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الأحد.

وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا من محمود عبد الرازق شيكابالا، ومراون حمدي، وأسامة فيصل لاعبي الفريق، مما جعل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يشيد بمستواهم خلال المران.

كما منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي لاعبي الفريق، راحة من التدريبات الجماعية للزمالك لمدة يومين.

وجاء قرار المدير الفني للفريق بعدما تأكد غياب الونش وعبد الشافي عن مباراة وادي دجلة بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة الإسماعيلي.