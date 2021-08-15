شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك والمصري وبيراميدز ترسل القوائم الأفريقية لـ"كاف" رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو ناديى الأهلى والزمالك قيد لاعبى الفريقين فى القائمة الأفريقية للموسم الجديد، وتم إرسال القائمة إلى كاف قبل غلق باب القيد الأفريقى.

كما قام ناديا المصرى وبيراميدز بإرسال القائمة الأفريقية، للمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة الجديدة، حيث يعتبر اليوم هو آخر موعد لإرسال القوائم الأفريقية.

وقرر كاف السماح لكل نادٍ بتسجيل 40 لاعبًا فى قائمته بدلاً من 30، على أن يتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء بدلاً من 7.

كما قرر كاف تمديد العمل بقاعدة التبديلات الـ5 لموسم 2021-2022، وهي القاعدة التي اُستحدثت بسبب فيروس كورونا.

وحدد كاف مواعيد مباريات النسخ المقبلة للبطولات الأفريقية للأندية، دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وتُقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجارى، على أن تُلعب مباريات الإياب بين يومي 17 و19 من نفس الشهر.

الدور التمهيدي الثاني تُقام مباريات الذهاب فيه بين يومي 15 و17 أكتوبر، على أن تُلعب مباريات الإياب بين يومي 22 و24 من الشهر نفسه.

أما دور المجموعات، فتُقام الجولة الأولى منه بين يومي 11 و13 فبراير، والجولة الثانية بين يومي 18 و20، والثالثة بين يومي 25 و27 من نفس الشهر.

وتُقام مباريات الجولة الرابعة بين يومي 11 و13 مارس ، والجولة الخامسة بين يومي 18 و20، والسادسة بين يومي 1 و3 أبريل 2022.

وتُلعب مباريات الدور ربع النهائي في الفترة من 15 إلى 17 ابريل، ومن 20 إلى 24 من نفس الشهر إيابا.

مباريات الدور نصف النهائي تُلعب في الفترة من 6 إلى 8 مايو، ومن 13 إلى 15 من نفس الشهر إيابا.

أما المباراة النهائية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية فتُقام في الفترة من 22 إلى 29 مايو 2022.