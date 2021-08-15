شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يحصل على الرخصة التدريبية “B” من الاتحاد الآسيوى لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عصام الحضري، حارس مرمى الكرة المصرية السابق، على الرخصة التدريبية "B"من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وكتب الحصري عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بفضل الله وكرمه أنهيت تماما حصولي على الرخصة B من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي".

وأضاف السد العالي، "فترة طويلة استفدت منها فنيا وعمليا واكتسبت منها داخل بلدي الثاني الإمارات أصدقاء جدد وهم نعم الرجال ".

وأتم الحارس السابق للكرة المصرية، "وسأظل دائما باحثا عن طموحاتي التي ليس لها سقف مع معشوقتي كرة القدم".