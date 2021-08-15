شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى اتفاقه مع صانع ألعاب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم مع عمر كمال عبد الواحد صانع ألعاب المصرى البورسعيدى في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بأحد أفضل اللاعبين المميزين بالدورى.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 6 ملايين جنيه في الموسم ومليون جنيه من الإعلانات ليصل إجمالي ما سيحصل على 7 ملايين جنيه في ظل رغبته الأكيدة على الانتقال للفريق الأبيض بالرغم من امتلاكه لبعض العروض المحلية القوية على رأسها بيراميدز.

ونجح عمر كمال عبد الواحد في لفت الأنظار إليه بقوة خلال الموسمين الحالي والماضى بعد ظهوره بشكل جيد مع على ماهر المدير الفني الحالي لأبناء المدينة الباسلة واحتلاله صدارة هدافى الفريق برصيد 12 هدفا.

ودخل مسئولو المصرى فى مفاوضات رسمية مع عمر كمال عبد الواحد خلال الفترة الماضية من أجل إقناعه بتجديد تعاقده مع الفريق، إلا أنه نظرًا لكثرة الإغراءات التى انهالت على اللاعب ورغبته فى الانتقال لأحد أندية القمة جعلته يماطل فى التجديد للنادى الساحلى حتى نهاية الموسم الحالى والذى أصبح لا يتبقى فيه سوى أربع مباريات فقط .