أشرف صبحي: نتدخل في خلافات الأهلي والزمالك.. وانفعالات الجماهير تحترم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك تدخل في خلافات الأهلي والزمالك دون شرح تفاصيل ما يحدث، مشيرًا إلى أن انفعالات الجماهير تُحترم.

وقال صبحي في تصريحات لقناة صدى البلد:"الملفات الجماهيرية تحترم لأن المشجع ينتمنى وهذه طريقته في التعبير عن انتمائه، لكن هناك أحقية في وجود الدولة في هذا الملف وحين نتكلم يكون بحساب".

وأضاف:" هناك فرق بين المشجع وعضو النادي، وليس كل ما نقوم به نتحدث عنه عبر وسائل الإعلام".

وأوضح، أن وزارة الرياضة تتدخل في خلافات الأهلي والزمالك في الوقت المناسب دون إعلان ذلك.

وتابع:" لابد أن تحترم بعض انفعالات الجماهير وعلينا العمل على وضع معاير توعوية لنبذ التعصب".

وأتم:" ليس في قاموسي "المجاملة" والمحاسبة تتم بالتوازي مع حسن الأداء، هجامل مين وليه هجامل؟ أنا مؤتمن على هذا المكان".