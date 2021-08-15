أشرف صبحي: نستهدف 10 ميداليات في أولمبباد باريس بينهم 4 ذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن المخطط في أولمبياد باريس 2024 هو تحقيق 10 ميداليات أولمبية بعد تحقيق 6 ميداليات في طوكيو 2020.

وقال صبحي في تصريحات لقناة صدى البلد:" نستهدف تحقيق10 ميداليات من ضمنهم 4 ميداليات ذهبية في أولبمياد باريس 2024".

وأضاف:" كنا نتوقع الفوز من 3 لـ 5 ميداليات في طوكيو ، وكان لدينا أزمة في رفع الأثقال لكن كان هناك بديل وهو الكاراتيه".

وتابع:" تكاليف الإعداد الحكومي لأولمبياد طوكيو كان 263 مليون جنيه ما يساوي 17 مليون دولار بمشاركة 134 لاعب".

وأوضح، أن علي الصاوي كان من اللاعبين المضمون تحقيقهم للميدالية الذهبية، مشيرًا إلى جيانا فاروق تعرضت لظلم تحكيمي.

وأتم:" حققنا الواقع اللى كنت عاوزه لكن نستاهل أكثر مما تحقق، ومنتخب اليد حقق المركز الرابع وكان يستحق تحقيق ميدالية أولمبية".

وبعد نهاية أولمبياد طوكيو، تواجدت مصر في المركز الـ54 عالمياً، بعد تحقيق ميدالية ذهبية، وميدالية فضية بجانب 4 ميداليات برونزية.

وحلت مصر في المركز الثاني عربياً، خلف قطر صاحبة 2 ميدالية ذهبية وواحدة برونزية، وتونس ثالثاً بميدالية ذهبية وأخرى فضية، والمغرب رابعاً بميدالية ذهبية، الأردن خامساً بفضية وبرونزية، والبحرين والسعودية معاً بميدالية فضية، وأخيرا الكويت وسوريا بميدالية برونزية.

وعلى صعيد أفريقيا، تواجدت مصر في المركز الرابع، خلف كينيا التي تصدرت الترتيب برصيد 4 ميداليات ذهب و4 فضة و2 برونز، ثم أوغندا في المركز الثاني بـ2 ميدالية ذهبية وميدالية فضية وأخرى برونزية، وجنوب أفريقيا ثالثاً بميدالية ذهبية و2 ميدالية فضية.