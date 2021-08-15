البطل يخسر.. توتنهام يلدغ مانشستر سيتي بفضل سون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى مانشستر سيتي -حامل لقب الدوري الإنجليزي- خسارته الأولى في الجولة الافتتاحية على يد توتنهام هوتسبير بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "توتنهام".

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق النجم الكوري الجنوبي سون في الدقيقة (55) من زمن أحداث المباراة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ليتعرض مانشستر سيتي لخسارة أولى في طريق حملة الدفاع عن لقبه.

تفاصيل المباراة:

بداية المباراة شهدت محاولة من الصفقة الجديدة للسيتي جيرليش إلا أن اللاعب الشاب سكيب يتدخل ليقرر الحكم احتساب ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء.

في الدقيقة الثالثة، سدد جوندوجان الكرة ترتطم في لاعبي توتنهام وتتحول لضربة ركنية، ثم يحاول البرازيلي فيرناندينيو بعد عرضية من ميندي إلا أن الرأسية تمر بجوار القائم.

محاولات مانشستر سيتي استمرت وهذه المرة من الظهير البرتغالي كانسيلو لكن تمر تسديدته بجوار القائم مرة أخرى.

رياض محرز بطريقة رائعة يمر من ريجيلون جهة اليمين ويصل لمنطقة الجزاء ليمرر عرضية أرضية في الدقيقة 11 تصل الكرة عند لوريس.

وكاد لوكاس مورا أن يسجل هدف توتنهام الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء يبعدها جوندوجان من أمام خط المرمى في الدقيقة 24.

وشهدت الدقيقة 35 أخطر فرص مانشستر سيتي بعد عرضية قام بها ستيرلينج تصل إلى رياض محرز المتواجد أمام المرمى لكن يسجل بطريقة غريبة تمر بعيدة عن المرمى.

فرصة خطيرة أتيحت لصالح توتنهام في الدقيقة 39 عن طريق سون الذي وصل إلى حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة متقنة لكن كانسيلو ترتطم الكرة فيه وحكم المباراة يرفض احتسابها ركلة ركنية.

محاولة من لوكاس مورا للوصول لشباك مانشستر سيتي بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48 لكن تمر بعيدة عن المرمى دون خطورة.

أخيرًا بعد انتظار وفي الدقيقة 55 من هجمة مرتدة استطاع سون نجم توتنهام في تسجيل هدف "السبيرز" الأول بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (1-0).

بيرجوين لاعب توتنهام أهدر فرصة تعزيز النتيجة لصالح فريقه بعد انفراد كامل أمام مرمى مان سيتي ليسدد كرة في الدقيقة 60 تلمس الشباك الخارجية من المرمى.

جاك جيرليش من داخل منطقة الجزاء حصل على كرة ليسدد نحو مرمى توتنهام لكن حارس "السبيرز" لوريس يتصدى للكرة على مرتين في الدقيقة 75.

دي بروين في الدقيقة 84، سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن لوريس يواصل تألقه ويبعد الكرة لركنية.

تشكيل توتنهام هوتسبير: هوجو لوريس - جافيت تانجانجا - دافينسون سانشيز - إيريك داير - سيرجيو ريجيلون - أوليفر سكيب - إميل هويبرج - ستيفين بيرجوين - ديلي آلي - لوكاس مورا - هيونج مين سون.

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون - جواو كانسيلو - روبين دياش - نيثان آكي - بينجامين ميندي - جاك جيريلش - فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان - رياض محرز - فيران توريس - رحيم ستيرلينج.