منتخب مصر لكرة الصالات يسعى لرد اعتباره من المغرب غدًا في الرباط

يستعد منتخب مصر لكرة الصالات لمواجهة منتخب المغرب يوم غد الاثنين 16 أغسطس 2021، على ملعب أكاديمية الملك محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، في ثاني تجاربه تحضيرًا لنهائيات كأس العالم الشهر المقبل.

ولُعبت مباراة ودية بين مصر والمغرب مطلع هذا الأسبوع ضمن تحضيرات كلا الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2021 المقرر لها في دولة ليتوانيا.

وخسر المنتخب المصري داخل الصالات أمام نظيره المغربي أمس السبت بنتيجة 3/صفر، بعد 24 ساعة فقط من وصول بعثة الفريق للدار البيضاء قادمة من القاهرة.

وتسعى مصر لرد اعتبارها من المغرب بعد الهزيمة العريضة التي مُنيت بها في نهائي البطولة العربية داخل الصالات (4/صفر)، والتي أقيمت خلال شهر مايو الماضي.

وكان رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم «أحمد مجاهد» قد ترأس بعثة منتخب مصر لكرة الصالات التي توجهت من القاهرة إلى الدار البيضاء صباح أول أمس الجمعة.

ومن المنتظر حضور مجاهد لمباراة نهائي كأس الأندية العربية (كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال) الذي سيقام على ملعب مولاي عبد الله في الرباط يوم 21 أغسطس الجاري بين الرجاء البيضاوي واتحاد جدة السعودي.