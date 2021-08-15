بقيادة بريثوايت..برشلونة يفتتح مرحلة ما بعد ميسي بفوز عريض على سوسيداد

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الجولة الأولى من الدوري الاسباني، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 15-8-2021، والتي استضافها ملعب كامب نو.

في لقائه الأول ببطولة الدوري الإسباني بعد رحيل نجمه الأرجنتيني “ليونيل ميسي” لباريس سان جيرمان الفرنسي، أفتتح برشلونة مشواره في الموسم الجديد بقيادة الدنماركي “مارتن برايثوايت” بفوز عريض بنتيجة 4-2 على ضيفه ريال سوسيداد.

تقدم برشلونة في نتيجة المباراة عند الدقيقة 19 عن طريق المدافع “جيرارد بيكيه” بعد ان حول عرضية “ممفيس ديباي” بضربة رأسية داخل الشباك.

وقبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الاول بلحظات أضاف الدنماركي “مارتن برايثويت” الهدف الثاني للبارسا، بعدما أنقض بضربة رأسية قوية على عرضية زميله الهولندي “دي يونج” وأسكن الكرة داخل الشباك.

وخلال الشوط الثاني عقد برايثوايت مهمة سوسييداد بهدف شخصي ثانٍ وثالث لفريقه اثر لعبة جماعية وتمريرة فنية مميزة لديباي الى جوردي ألبا المتوغل على الجهة اليسرى، فعكس الكرة التي اعترضها الحارس ريميرو، لكنها سقطت أمام الدنماركية الذي أطلقها في الشباك (59).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 82 حين استفاد الضيوف من التعديلات التي أجراها كومان باخراج سيرجيو بوسكيتس، دي يونغ، الأميركي سيرجينو ديست والوافد الجديد إيريك جارسيا، ليعيده البديل خولن لوبيتي الى الأجواء بتقليصه الفارق بعد عرضية من البديل الآخر أندير بارينيتشيا، قبل أن يصدم القائد ميكيل أويارسابال “كامب نو” بالهدف الثاني لسوسييداد من ركلة حرة رائعة (85).

لكن البديل سيرجيو روبرتو أراح أعصاب الجماهير الكاتالونية باضافة الهدف الرابع لصاحب الأرض من هجمة مرتدة سريعة بدءها جريزمان ومرر لبرايثوايت الذي أرسل عرضية نموذجية على قدم روبرتو أمام المرمى مباشرة ووضع الكرة بكل أريحية داخل الشباك (+1 90).

ووجهت جماهير برشلونة، التي تواجدت في ملعب (كامب نو) لمتابعة اللقاء، التحية لميسي، فمع حلول الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، بدأت الجماهير برفع القمصان وبعض اللافتات لميسي.

وانتهت مسيرة ميسي مع برشلونة بعد مسيرة حافلة شهدت الفوز بالعديد من الألقاب، بعدما فشلت إدارة النادي في تجديد التعاقد معه بسبب “عقبات مالية وهيكلية”، حيث يعاني برشلونة من أزمة مالية طاحنة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني اليوم الاحد 15 أغسطس 2021