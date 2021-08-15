تعرف على موعد مباراة الاتحاد والرائد والقنوات الناقلة في افتتاح الجولة الثانية بـ الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

يستقبل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، المباراة الثانية على التوالي لفريق الاتحاد عندما يواجه الرائد ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022.

فشل نادي الاتحاد في تحقيق الانتصار على الفيحاء بالجولة الأولى (0-1)، حيث تكرر سيناريو الموسم الماضي عندما خسر في المباراة الافتتاحية في الدوري السعودي 2020/2021، أمام نادي الاتفاق بنتيجة (2-1).

ولم يعرف الاتحاد طعم الانتصار أمام الرائد في آخر 3 مباريات بالدوري السعودي، حيث تعادلا في مباراة الدور الثاني بموسم 2019/2020، كما سيطر التعادل ايضًا على مباراة الدور الأول والثاني في الموسم الماضي 2020/2021.

وأصبح المدرب فابيو كاريلي مطالب بتحقيق الانتصار ولا غيره أمام الفريق الذي احتل المركز العاشر في الموسم الماضي، لتعديل المسار وتفادي الدخول إلى النفق المُظلم.

وبشكلٍ عام، تواجه الاتحاد والرائد في 26 مباراة بمسابقة الدوري السعودي، ونجح العميد في تحقيق الانتصار 15 مرة، بينما فاز الفريق المعروف بـ رائد التحدي في 4 مباريات، وسيطر التعادل على 7 مناسبات.

متى موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة؟

يحين موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي، يوم الاثنين 16 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد على قناة Ssc HD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات 2B، على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500.