شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني..برايثوايت يتألق

شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الجولة الأولى من الدوري الاسباني، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 15-8-2021، والتي استضافها ملعب كامب نو.

في لقائه الأول ببطولة الدوري الإسباني بعد رحيل نجمه الأرجنتيني “ليونيل ميسي” لباريس سان جيرمان الفرنسي، أفتتح برشلونة مشواره في الموسم الجديد بقيادة الدنماركي “مارتن برايثوايت” بفوز عريض بنتيجة 4-2 على ضيفه ريال سوسيداد.

تقدم برشلونة في نتيجة المباراة عند الدقيقة 19 عن طريق المدافع “جيرارد بيكيه” بعد ان حول عرضية “ممفيس ديباي” بضربة رأسية داخل الشباك.

وقبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الاول بلحظات أضاف الدنماركي “مارتن برايثويت” الهدف الثاني للبارسا، بعدما أنقض بضربة رأسية قوية على عرضية زميله الهولندي “دي يونج” وأسكن الكرة داخل الشباك.

وخلال الشوط الثاني عاد الدنماركي “مارتن برايثوايت” وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لبرشلونة عند الدقيقة 59 بعد متابعة جميلة لتسديدة ألبا.

وفي العشرة دقائق الأخيرة من المباراة أنتفض فريق ريال سوسيداد وسجل هدفين في أقل من 5 دقائق، جاء الهدف الأول عن طريق الشاب الاسباني (20 سنة) جولين لوبيت سينفويغوس بعد ان استغل تمريرة سحرية من زميله اندير بارينتشيا.

ثم جاء الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة سددها بروعة اللاعب “ميكيل اويارزابال” داخل شباك نيتو الذي حاول التصدي لها لكنه فشل.

وفى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع حسم البديل سيرجي روبرتو فوز برشلونة بتسجيل الهدف الرابع من هجمة مرتدة سريعة بدءها جريزمان ومرر لبرايثوايت الذي أرسل عرضية نموذجية على قدم روبرتو أمام المرمى مباشرة ووضع الكرة بكل أريحية داخل الشباك.

انطلقت صافرة بداية مباراة برشلونة وريال سوسيداد في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش.

ونقلت مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني على قناة بي إن سبورت HD 1 بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” بالأضافة الى قناة بي إن سبورت بريميم 1 وقناة بي إن سبورت كونكت.

شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني