تعرف على جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 15 أغسطس 2021، في ختام منافسات الجولة الأولي، والتي شهدت سقوط حامل اللقب “مانشستر سيتي“.

وجه توتنهام هوتسبير لطمة قوية لضيفه مانشستر سيتي، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في بداية مشوار الفريقين بالموسم الجديد للمسابقة العريقة، بعدما تغلب عليه بفضل هدف الكوري الجنوبي “هيونج مين سون” في قمة مباريات المرحلة الأولى للبطولة.

وضمن مباريات اليوم الاحد وعلى ملعب “سانت جيمس بارك” امام 50 الف متفرج، قلب وست هام يونايتد الطاولة على مضيفة نيوكاسل وحول خسارته 1-2 في نهاية الشوط الاول الى فوز 4-2.

كان ليفربول قد تمكن من تحقيق انطلاقة جيدة في الدوري الانجليزي الممتاز بالفوز على ضيفه نوريتش سيتي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي أقيمت مساء يوم أمس السبت على ملعب كارو رود، والتي شهدت تألق “محمد صلاح” بصناعة هدفين وتسجيل هدف.

وأصبح النجم المصري محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، يسجل بالجولة الأولى في خمس مواسم متتالية.

وفي مباراة آخري، سحق مانشستر يونايتد ضيفه ليدز بنتيجة (5-1)، يوم أمس السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، والتي شهدت تألق البرتغالي “برونو فرنانديز” بتسجيله هاتريك، كلها من صناعة النجم الفرنسي “بول بوجبا”.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الانجليزية لندن، أستهل بطل أوروبا تشيلسي مشواره في الدوري الانجليزي بفوز عريض على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، والتي أقيمت يوم أمس السبت.

وفي مفاجأة الجولة الافتتاحية من الدوري الانجليزي حقق الفريق الصاعد حديثًا برينتفورد انتصارًا تاريخيًا على ارسنال يوم الجمعة الماضي على ملعب جريفين بارك.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم

1- مانشستر يونايتد – 3 نقاط – له 5 أهداف – عليه هدف

2- تشيلسي – 3 نقاط – له 3 أهداف

3- ليفربول – 3 نقاط – له 3 أهداف

4- وست هام يونايتد – 3 نقاط – له 4 أهداف – عليه هدفين

5- ايفرتون – 3 نقاط – له 3 أهداف – عليه هدف

6- برينتفورد – 3 نقاط – له هدفين

7- واتفورد – 3 نقاط – له 3 أهداف – عليه هدفين

8- برايتون – 3 نقاط – له هدفين – عليه هدف

9- توتنهام هوتسبير – 3 نقاط – له هدف

10- ليستر سيتي – 3 نقاط – له هدف

11- أستون فيلا – بدون نقاط – له هدفين – عليه 3 أهداف

12- بيرلني – بدون نقاط – له هدف – عليه هدفين

13- مانشستر سيتي – بدون نقاط – عليه هدف

14- ولفرهامبتون – بدون نقاط – عليه هدف

15- نيوكاسل يونايتد – بدون نقاط – له هدفين – عليه 4 أهداف

16- ساوثهامبتون – بدون نقاط – له هدف – عليه 3 أهداف

17- أرسنال – بدون نقاط – عليه هدفين

18- كريستال بالاس – بدون نقاط – عليه 3 أهداف

19- نوريتش سيتي – بدون نقاط – عليه 3 أهداف

20- ليدز يونايتد – بدون نقاط – له هدف – عليه 5 أهداف