تعرف على موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة، ضمن منافسات الجولة الـ31 من المسابقة والمتبقي على نهايتها 3 جولات.

يستضيف الزمالك نظيره وادي دجلة في مباراة هامة ومصيرية على ستاد القاهرة الدولي والتي سيبحث خلالها الفارس الأبيض الى اقتناص الثلاث نقاط من اجل مواصلة صدارة جدول ترتيب الدوري المصري والأقتراب أكثر من حسم اللقب.

يدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الاهلي، وخاض الأبيض 30 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وتعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 55 هدفاً، واستقبلت شباكه 19 هدف.

على الجانب الآخر يمر وادي دجلة بموسم صعب حيث يقبع الأصفر والأسود في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق 4 نقاط عن البنك الاهلي صاحب المركز الخامس عشر، وسيسعي الغزلان الى الخروج بنتيجة إيجابية امام الزمالك اذا ما أراد الفريق البقاء في دوري الأضواء.

وخاص وادي دجلة 30 مباراة في الدوري الممتاز، حقق الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 13 مباراة، وتعرض لـ 13 هزيمة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً، واستقبلت شباكه 37 هدف.

كان الزمالك قد حقق فوزاً ثميناً بالجولة الماضية في الدوري المصري أمام مضيفه الاسماعيلي بثنائية نظيفة، بينما تعادل وادي دجلة سلبياً على ملعبه أمام الاتحاد السكندري.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري بالجولة الرابعة عشر قد انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي، وشهد اللقاء ضياع ضربة جزاء للأبيض في الدقيقة 88 أهدرها اللاعب “عبدالله جمعة”.

متى موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري؟

يحين موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

ما هى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري؟

تنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت hd1، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.