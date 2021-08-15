شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الانجليزي..سون يُباغت إيدرسون

شاهد فيديو اهداف مباراة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 15-8-2021، والتي أقيمت على ملعب السبيرز بالعاصمة الانجليزية لندن.

وجه توتنهام هوتسبير لطمة قوية لضيفه مانشستر سيتي، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في بداية مشوار الفريقين بالموسم الجديد للمسابقة العريقة، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في قمة مباريات المرحلة الأولى للبطولة.

كان توتنهام خطيرا باستمرار في الهجمات المرتدة أمام سيتي الذي أشرك لاعبه الجديد جاك جريليش المنضم مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار).

ونجح صاحب الأرض من التسجيل عن طريق سون بعدما توغل بالكرة وأطلق تسديدة من خارج المنطقة في شباك إيدرسون في الدقيقة 55.

وسيطر سيتي على الكرة لفترات طويلة، لكن أخطر الفرص جاءت عن طريق رياض محرز في الشوط الأول لكنه سدد خارج المرمى.

وفي ظل غياب هاري كين، هداف توتنهام هوتسبير عن قائمة الفريق في المباراة، ارتدى الكوري الجنوبي هيونج مين سون، ثوب الإجادة، بعدما قاد الفريق اللندني للفوز، ليلحق الخسارة الأولى بالفريق السماوي في المسابقة خلال الموسم الجديد.

ويسعى كين، الذي توج هدافا للبطولة في الموسم الماضي، للانتقال إلى مانشستر سيتي هذا الموسم، أملا في الحصول على الألقاب مع فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، الذي يسعى هو الآخر لتعويض رحيل المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أجويرو.

وتأتي تلك الخسارة لتشكل صدمة لجماهير سيتي التي تحلم بالاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي والثامنة في تاريخ الفريق بالدوري الإنجليزي.

وواجه نونو إسبريتو سانتو اختبارًا صعبًا حينما استقبل توتنهام حامل اللقب مانشستر سيتي، في أولى مباريات المدرب البرتغالي مع الفريق اللندني بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، بعدما تعودنا عل رؤيته على دكة بدلاء ولفرهامبتون.

وعلى الرغم من خسارة توتنهام أمام مانشستر سيتي مرتين في عام 2021 (الدوري الانجليزي، كأس الرابطة)، إلا أن إسبيريتو سانتو شعر بالراحة لأن فريقه الجديد لم يهزم في كل من مبارياته الثلاث السابقة في الجولة الافتتاحية ضد السيتزينس، تعادل مرتين، وفاز مرة واحدة.

وغاب راين سيسينيون عن توتنهام اليوم بسبب الإصابة، ولم يشارك الوافد الجديد، المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، بالإضافة إلى تانجي ندومبيلي، وهاري كين الذي يرغب في الرحيل.

وبعد خسارة السيتي أمام توتنهام اليوم، دون في سجلات المدرب بيب جوارديولا رقمًا سلبيًا، كونه خسر للمرة الرابعة على التوالي خارج أرضه لمنافس واحد “توتنهام”.

شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الانجليزي