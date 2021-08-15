الامارات | 33 مرشحاً يترقبون حفل جوائز موسم 2020-2021 في «قصر الإمارات» الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مرشحاً يترقبون حفل جوائز موسم 2020-2021 في «قصر الإمارات» الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُجرى، في الثامنة من مساء اليوم، حفل جوائز الموسم الرياضي 2020-2021، الذي تقيمه رابطة المحترفين بـ«قصر الإمارات» في أبوظبي، للكشف عن هوية المتوجين بجوائز الموسم الماضي، البالغ عددهم 33 مرشحاً، من لاعبين ومدربين وأندية ومنصات إعلامية، سيتم تكريمهم في الاحتفالية المرتقبة التي تقام بـ«قصر الإمارات»، في العاصمة أبوظبي.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، كل من عبدالله رمضان وعلي مبخوت (الجزيرة)، وفابيو ليما (الوصل) فيما يتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، كل من جواو بيدرو (بني ياس)، ريان مينديز (النصر)، تولاني سيريرو(الجزيرة).

وتنحصر جائزة القائد لأفضل مدرب في كل من الروماني دانيل إيسايلا (بني ياس)، الهولندي مارسيل كايزر (الجزيرة)، عبدالعزيز العنبري (الشارقة)، ويتنافس على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من علي خصيف (الجزيرة)، فهد الظنحاني (بني ياس)، عادل الحوسني (الشارقة).

ويدخل ماجد راشد (اتحاد كلباء)، وأحمد الحمادي (الظفرة)، وعلي صالح (الوصل)، المنافسة على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، التي تم استحداثها للمرة الأولى في حفل جوائز الموسم الرياضي، كل من إيغور جيسوس (شباب الأهلي)، وأحمد أبوناموس (بني ياس)، وعمر تراوري (الجزيرة).

وانحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، بين كل من عمر خريبين (الوحدة)، وفابيو ليما (الوصل)، وإسماعيل مطر (الوحدة)، أما قائمة المرشحين لجائزة أجمل هدف في الموسم، فرُشحت لها أهداف عمر خريبين (الوحدة)، ويحيى نادر (العين)، وإسماعيل مطر (الوحدة)، فيما يتنافس على جائزة أفضل منصة رقمية كل من منصة «سبورت فور أول»، و«حدث الرياضة»، و«أكشن نيوز».

ويشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بالجوائز حسب الإحصاءات، وهي: فريق الأحلام، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، وجائزة المدير الفني لفانتاسي دورينا.

أما الجائزة التي سيتم منحها في الحفل، وفق المعايير وليس التصويت، فهي جائزة تراخيص الأندية، للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام تراخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، والعقوبات الإدارية، والتعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر، وسيتم الإعلان عنه خلال الحفل.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين رئيس اللجنة الفنية، حسن طالب المري، أن التفاعل الكبير خلال التصويت لاختيار نجوم الموسم، يعكس حالة الشغف والترقب من الجماهير تحديداً، التي جعلت المنافسة الفردية متقاربة للغاية.

وقال في تصريحات صحافية إن «الرابطة شكّلت فريقاً فنياً متخصصاً لاختيار قائمة المرشحين الأساسية، التي ضمت الأسماء التي تصدرت الإحصاءات والأداء خلال الموسم الماضي، ليتم تقليص القائمة النهائية إلى ثلاثة أفراد فقط في فئات التصويت، وفق اختيارات ممثلي الأندية نفسها (القائد والمدرب)، ووسائل الإعلام والجماهير، بالطريقة نفسها المتبعة في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وارتبط حفل جوائز الموسم الرياضي بنهاية نُسخة 2012- 2013، إذ أقيم الحفل الأول بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، لتتوالى بعدها نسخ الحفل السنوي في المواسم التالية، باستثناء موسم 2019- 2020 الملغي، وشهدت الجائزة عبر مواسمها الماضية تتويج عدد من النجوم، بالإضافة إلى تكريم الرعاة والشركاء والمؤسسات الإعلامية.

آلية التصويت

1- 25% للمدربين

2- 25% لقائد كل فريق

3- 25% للإعلاميين

4- 25% للجماهير.

معايير الترشح

1- اعتماد قوائم اللاعبين الإماراتيين والأجانب وحراس المرمى لمن شارك في 13 مباراة كحد أقصى.

2- اعتماد قائمة المدربين المرشحين الذين حصدوا 50% من النقاط على الأقل في 10 مباريات.

3- اعتماد قائمة اللاعبين الواعدين للذين شاركوا في ست مباريات كحد أدني من مواليد 2000 فما فوق.

4- في حال التعادل بين اللاعبين المرشحين في عدد النقاط، يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، ونقطتين عن كل بطاقة حمراء.

5- في حال التعادل بين المدربين المرشحين للجائزة، يتم حسم الفائز عبر عدد المباريات التي فاز بها الفريق تحت قيادته، عبر إضافة نقطة عن كل مباراة فاز بها وخصم نقطة عن كل عقوبة أو غرامة صدرت ضد المدرب.

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