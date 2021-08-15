الشناوي نصراوي مقابل 63 مليون جنيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مصدر قريب من الأهلي المصري لـ«مكة» أن إعلان صفقة انتقال حارس مرمى الأهلي، الدولي محمد الشناوي إلى فريق النصر سيتم عقب نهاية الدوري المصري في الشهر الحالي، أي بعد أقل من أسبوع، على أن يتم إلحاق الصفقة التي قدرت بنحو 63 مليون جنيه مصري لموسم واحد، قبل إغلاق فترة التعاقدات الصيفية بنهاية أغسطس الحالي.

وعلى الرغم من نفي وكيل الأعمال حازم الحديدي في وسائل إعلام مختلفة وجود مفاوضات نصراوية مع موكله الشناوي، إلا أن المصدر أكد أن الأمور شبه محسومة لنادي النصر عبر أحد الوسطاء الذين سبق وأن سجلوا نشاطا ملحوظا في الكرة السعودية.

ويرتبط الشناوي صاحب الـ32 عاما بعقد مع ناديه الأهلي يمتد حتى 30 يونيو 2025، وقد أسهم في تتويج فريقه بـ12 بطولة بينها دوري أبطال أفريقيا مرتين.

يأتي ذلك رغم نفي رئيس النصر مسلي آل معمر اتمام الصفقة، حيث قال لقناة «إس إس سي» السعودية «إن كل ما ذكر إعلاميا عن مفاوضات النصر مع الشناوي غير صحيح. إذا أردنا التعاقد مع الشناوي نعلم تماما كيف نتعاقد معه».

من ناحية ثانية أجل نادي النصر موعد جمعيته العمومية العادية التي كان مقررا عقدها أمس»افتراضيا» لأجل غير مسمى، وكان من المفترض أن تشهد الجمعية عرض التقرير المالي المعتمد لشهر يوليو الماضي، والميزانيات التقديرية المعتمدة، وكذلك عرض خطة النادي المستقبلية ومناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة.

وعلى صعيد فريق كرة القدم، فقد استأنف تدريباته أمس بعد أن تمتع اللاعبون براحة السبت عقب فوزهم العريض 4/ 1على ضمك في أولى مواجهات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستعد الفريق لملاقاة الفيصلي في الجولة الثانية.