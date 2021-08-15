باوك اليوناني يراقب رودريقيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع sport time اليوناني أن نادي باوك اليوناني يراقب وضع اللاعب غاري رودريقيز مع فريقه الاتحاد خلال الفترة الحالية، تمهيدا لاستقطابه قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية التي ستنتهي في 31 أغسطس الحالي. ولعب رودريقيز أساسيا أمام الفيحاء بالجولة الأولى، كما يلعب اليوم أيضا أمام الرائد بالجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكشف الموقع أن هناك نية للاعب القادم من الرأس الأخضر في العودة إلى أوروبا ومغادرة صفوف فريق الاتحاد مقابل التخلي عن راتبه الضخم الذي يتقاضاه حاليا، كما أن هناك رغبة أخرى مماثلة من إدارة النادي السعودي في التخلص من هذا العبء المالي الكبير، ولكن قد يصل الطرفان إلى إتمام الصفقة عن طريق الإعارة وليس الانتقال النهائي.

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