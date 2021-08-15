الاتحاد ينوي تفكيك الرائد بالخطة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بخطة خوض نهائي البطولة العربية للأندية، يستضيف الاتحاد نظيره الرائد اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بداية الفريقين للنسخة الحالية جاءت مختلفة، فالرائد نجح في تحقيق الفوز على ضيفه الفتح 1/ 0، فيما خسر الاتحاد أمام مضيفه الفيحاء 0/ 1.

ويبدو الرائد في وضع أفضل معنويا ببدايته المثالية للدوري، كما أن محترفيه الأجانب الجدد باتوا رهن إشارة المدرب في حال جاهزيتهم ولا سيما آخر الواصلين المحترف البرازيلي إدواردو هنريكي الذي انضم للتدريبات مساء الجمعة الماضي.

أما الاتحاد صاحب البداية الهزيلة، فسيدخل هذه المواجهة بحسابات أخرى رغم أن الأسماء لن تختلف كثيرا في ظل عدم تسجيل المحترف الجديد، البرازيلي الجديد إيغور كورادو.

لكن الفريق بقيادة مدربه فابيو كاريلي سيحاول تغيير الصورة التي ظهر بها أمام الفيحاء وتحقيق الفوز ليكون في ذلك تهيئة نفسية ومعنوية للاعبين قبل خوضهم لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال في 21 أغسطس المقبل أمام فريق الرجاء المغربي.

وستستمر معاناة الفريق الفنية خاصة في وسط الملعب.

وسبق للاتحاد والرائد أن التقيا في 26 مواجهة بدوري المحترفين، انتهت 15 منها بفوز الاتحاد مقابل 4 للرائد، فيما حضر التعادل 7 مرات كان آخرها في المواجهة التي جمعتهما بالجولة الـ24 في الموسم الماضي والتي انتهت بالتعادل 1/1.