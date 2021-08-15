شكرا لقرائتكم خبر ورطة شهادة الكوكي.. تقصير من الطائي أم اللجنة الفنية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصابت المواجهة الأولى للطائي بدوري المحترفين أمس الأول أنصار النادي بالقلق، بعد أن شاهدوا المدير الفني للفريق، التونسي محمد الكوكي في المدرجات وإدارة المباراة بالجوال عبر التنسيق مع مساعده التونسي أبوبكر الحنتوشي، وذلك بسبب عدم حصول المدرب على شهادة الـPRO التدريبية كشرط منصوص عليه في لائحة تنظيم عمل المدربين في الأندية السعودية بمختلف الجنسيات والصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وخسر الطائي 0/ 1 أمام الهلال في إطار الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الإدارة لا تعلم

قال رئيس الطائي تركي الضبعان «إنهم في إدارة النادي لم يكونوا على علم بالقرار بعد صعود الفريق لدوري المحترفين، وأن النادي لم يتسلم خطابا رسميا بذلك».

وأضاف «وصلتنا رسالة عبر (واتس اب) من رئيس اللجنة الفنية باتحاد القدم تركي السلطان أرسلها لسكرتير النادي محمود فاروق بتاريخ 27 يوليو أي بعد تجديد عقد الجهاز الفني في 6 يونيو، وتضمنت الرسالة التنبيه بأنه غير مسموح بالتدريب في دوري المحترفين إلا لحاملي شهادة الـPRO، وبدوري اتصلت على السلطان وأبلغته بأننا لا نعلم بهذه التنظيمات خاصة وأن إدارتنا لم يمض على تزكيتها سوى موسم واحد، وكان يفترض إخبار الأندية الصاعدة بهذا القرار منذ وقت مبكر»، منوها بأنه منذ أكثر من شهر تم رفع الـC.V الخاص بالكوكي إلى الاتحاد السعودي ليتم رفعها للاتحاد الآسيوي من أجل معادلة خبراته التدريبية، ولكن للأسف لم يتم الرفع حتى الآن».

الكيل بمكيالين

وتساءل الضبعان «لماذا أوجد رئيس اللجنة الفنية هذه المشكلة قبيل هذه المواجهة، ولماذا تم استثناء القادسية وأبها الموسم الماضي حينما كانا يشرف عليهما التونسيان يوسف المناعي وعبدالرزاق الشابي وهما يحملان الشهادة A، ولماذا تم معادلة خبراتهما التدريبية ولم يتم استثناء مدربنا على أقل تقدير هذا الموسم؟».

وأضاف «مدربنا منع حتى من التواجد بغرفة الملابس بين شوطي مباراة الهلال».

وتابع «يجب إيجاد حلول سريعة، فالوقت ضيق ولا يسمح بتغيير الجهاز الفني كخطوة يترتب عليها أيضا تبعات مالية كبيرة».

توضيح اللجنة الفنية

بدوره أوضح رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان أن آلية عمل وتنظيم المدربين بدوري المحترفين بدأت قبل 3 مواسم وتم إرسالها إلى 170 ناديا تضمنت كافة المعايير والشهادات المطلوبة للعاملين في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد السعودي.

وتساءل «هل اطلعت إدارة الطائي على اللائحة أو أن لديها علم بكافة المعايير؟»، مشيرا إلى أنه تواصل مباشرة مع رئيس الطائي عقب الصعود لدوري المحترفين وتم تذكيره بأن شهادة الكوكي التي لدى اللجنة الفنية هي شهادة (A) ولن تمكنه من التدريب بدوري المحترفين، مبينا أيضا أنه أبلغ أحد المسؤولين في الطائي بأن موضوع معادلة شهادة الكوكي في غاية الصعوبة وأن احتمال اعتمادها ضعيف جدا، وأن ما حدث لمدربي القادسية وأبها التونسيين يوسف المناعي وعبدالرزاق الشابي الموسم الماضي، هو معادلة لخبراتهم وتم السماح لهما بالعمل في دوري المحترفين بناء على أوراقهما التدريبية، وعندما رفع الكوكي أوراقه لمعادلتها تم عرضها على اللجنة الفنية باتحاد القدم وعلى المدير الفني للاتحاد السعودي إيوان لوبيسكو، وتمت التوصية بأن المدرب يستحق الشهادة A وليس PRO، مؤكدا كذلك بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لا يعادل الشهادات الصادرة من الاتحاد الأفريقي نهائيا بل يعادل الخبرات التدريبية فقط..