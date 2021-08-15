شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد المباريات المتبقية للزمالك لحسم لقب الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، بخطى ثابتة نحو استعادة لقب الدورى المصري الممتاز الغائب عن خزائن الفارس الأبيض منذ 2015، حيث يفصل الفريق عن التتويج 12 نقطة فقط.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد الاسماعيلية، ليرفع الفريق رصيده إلى 70 نقطة يحتل بها صدارة الدوري.

وتتبقى للزمالك 4 مباريات مواعيدها كالتالى :

الزمالك VS وادي دجلة ..يوم 17 أغسطس ..الأسبوع 31 ..على إستاد القاهرة ..9 مساءً.

سيراميكا VS الزمالك.. يوم 20 أغسطس على.. الأسبوع 32 ..فى استاد السويس الجديد..9 مساءً.

الزمالك VS الإنتاج الحربي ..يوم 24 أغسطس.. الأسبوع 33 ..على استاد القاهرة..9 مساء .

البنك الأهلي VS الزمالك ..يوم 27 أغسطس .. الأسبوع 34 ..على استاد بتروسبورت..9 مساء .